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رابطة التنس للمحترفات

دورة نوتنغهام: انسحاب رادوكانو قبل ثلاثة أسابيع من ويمبلدون

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أعلنت البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، انسحابها من الدور الأول لدورة نوتنغهام الإنكليزية الثلاثاء، قبل نحو ثلاثة أسابيع من بطولة ويمبلدون.

AFP

واستسلمت اللاعبة البالغة 19 عاماً في الدقيقة 33 من مباراتها أمام السويسرية فيكتوريا غولوبيتش.

وبحسب جدولها، كان مرتقباً أن تلعب رادوكانو الأسبوع المقبل في دورة برمنغهام قبل التوجه إلى ويمبلدون حيث لفتت الأنظار العام الماضي بالوصول إلى دور الـ16، قبل أن تصبح نجمة بفوزها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر.

وفي ظل الصعوبة التي تواجهها منذ تتويجها في فلاشينغ ميدوز، أقصيت المصنفة 11 عالمياً لدى السيدات من الدور الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية، بعد هزيمة أمام البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش.

                  

دورة نوتنغهام إيما رادوكانو رابطة التنس للمحترفات
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