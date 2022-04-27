دورة مدريد: شفيونتيك تعلن انسحابها من أجل الراحة

وأحرزت شفيونتيك البالغة 20 عاماً والتي تبوأت صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات في وقت سابق من هذا الشهر بعد الاعتزال المفاجئ للمصنفة أولى سابقاً الأسترالية آشلي بارتي، لقب الدورات الأربع الأخيرة التي خاضتها، وكان آخرها نهائي بطولة شتوتغارت الألمانية بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الأحد.

وإلى جانب شتوتغارت، أحرزت شفيونتيك في غضون شهرين دورات الدوحة، إنديان ويلز، وميامي.

كتبت شفيونتيك عبر حسابها على تويتر "بعد الأسابيع الماضية الحادة والفوز بأربعة ألقاب متتالية، حان الوقت للاعتناء بذراعي المتعبة منذ دورة ميامي المفتوحة حيث لم تسنح لي الفرصة للتعامل معها بشكل صحيح".

وتابعت "أحتاج إلى استراحة من اللعب بشكل مكثف من أجل علاج ذراعي بشكل جيد وهذا هو السبب، لسوء الحظ، لذا يتوجب عليّ الانسحاب من دورة مدريد المفتوحة" وختمت قائلة "جسدي يحتاج إلى الراحة".

وأكدت شفيونتيك أنها تتطلع إلى المنافسة في دورة روما التي تبدأ في 9 أيار/مايو المقبل وبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي فازت بها في عام 2020.

