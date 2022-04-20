English
العربية
دوري أبطال آسيا
رابطة التنس للمحترفات

دورة شتوتغارت: شفيونتيك تعبر إلى ربع النهائي

من قبل

بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت على الملاعب الترابية بخسارتها شوطين فقط أمام الألمانية اليافعة إيفا ليس المصنفة 342 عالميًا، بفوزها عليها الأربعاء 6-1، 6-1.

AFP

وتلعب شفيونتيك (20 عامًا) التي أعفيت من الدور الأول وخاضت مباشرة الثاني (ثمن النهائي) مع الفائزة من المباراة بين الألمانية تامارا كورباتش والبريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز والتي كانت فازت على الأسترالية ستورم ساندرز 6-1 و6-2 في الدور الأول.

وفي الدور الأوّل، فازت التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة (في البطولة) في مباراة ماراثونية تخللتها إرسالات ساحقة عديدة على مواطنتها بترا كفيتوفا 6-4 و4-6 و7-6 (7-5).

وضربت بليشكوفا موعداً في الدور الثاني مع الروسية ليودميلا سامسونوفا التي سحقت الفرنسية كلويه باكي الصاعدة من التصفيات 6-صفر و6-صفر في الدور الأوّل أيضاً.

كارولينا بليشكوفا إيغا شفيونتيك رابطة التنس للمحترفات إيفا ليس
السابق لقب دورة ميامي بين أوساكا وشفي
اقرأ
لقب دورة ميامي بين أوساكا وشفيونتيك
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>