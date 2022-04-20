دورة شتوتغارت: شفيونتيك تعبر إلى ربع النهائي

وتلعب شفيونتيك (20 عامًا) التي أعفيت من الدور الأول وخاضت مباشرة الثاني (ثمن النهائي) مع الفائزة من المباراة بين الألمانية تامارا كورباتش والبريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز والتي كانت فازت على الأسترالية ستورم ساندرز 6-1 و6-2 في الدور الأول.

وفي الدور الأوّل، فازت التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة (في البطولة) في مباراة ماراثونية تخللتها إرسالات ساحقة عديدة على مواطنتها بترا كفيتوفا 6-4 و4-6 و7-6 (7-5).

وضربت بليشكوفا موعداً في الدور الثاني مع الروسية ليودميلا سامسونوفا التي سحقت الفرنسية كلويه باكي الصاعدة من التصفيات 6-صفر و6-صفر في الدور الأوّل أيضاً.