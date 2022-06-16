دورة برمنغهام: انتهاء مشوار أوستابنكو عند الدور الثاني

وبعد مواجهة شاقة استغرقت ساعتين وربع الساعة، انتهى مسعى أوستابنكو، المصنفة أولى في الدورة، لإحراز لقبها الثاني في 2022 بعد دبي، والسادس في مسيرة ابنة الـ25 عاماً التي توجت بلقب كبير وحيد حتى الآن وكان في رولان غاروس عام 2017.

وتلتقي ياستريمسكا (22 عاماً ومصنفة 79 عالمياً) في ربع النهائي الصينية جانغ شواي الثامنة والتي تغلبت بدورها على الرومانية غابرييلا روسي 6-2 و2-6 و7-5.

وبلغت ربع النهائي الإيطالية كاميلا جورجي الثالثة بفوزها على الأميركية لورن ديفيس 3-6 و7-5 و6-2، لتواجه الفائزة من مباراة البرازيلية بياتريز حداد مايا والبولندية ماغدالينا فريخ.