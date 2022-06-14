دورة برلين: التونسية جابر إلى الدور الثاني بسهولة



وشاركت جابر المصنفة أولى في الدورة بعد انسحاب البولندية إيغا شفيونتيك لإراحة مشكلة في كتفها في أوّل دورة لها منذ خسارتها في الدور الافتتاحي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وضربت جابر موعداً في الدور التالي مع الأميركية أليسيا باركس الفائزة على الصينية تشينوين تشنغ 6-3 و7-6 (7-4).

وقالت جابر وهي تتطلع إلى بطولة ويمبلدون بعدما حققت فوزها السادس والعشرين هذا العام "كانت مباراة صعبة، لكنني أريد أن أستمر في التطور".

وبدت التونسية مرتاحة بعد التحول من الملاعب الترابية في باريس إلى الملاعب العشبية.

وأردفت "أحب اللعب عليها (الملاعب العشبية) فهي تذكرني بلعب كرة القدم. كان لديّ الكثير من الوقت للاستعداد والتكيّف، ولكن آمل في أن تستمر الرحلة بالنسبة لي هنا".

وفي مباراة ثانية، قلبت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا تخلفها بمجموعة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة إلى فوز قاتل.

وبعدما تأخرت 2-6 في المجموعة الأولى، ردّت الروسية بمجموعتين 7-5 و6-4 في أكثر من ساعتين لتتأهل إلى الدور الثاني لمواجهة مواطنتها ليودميلا سامسونوفا الفائزة على السلوفينية تمارا زيدانسيك 7-5 و6-1.

وفازت الألمانية أندريا بيتكوفيتش بصعوبة على الإسبانية غاربين موغوروسا الخامسة 7-6 (10-8) و6-4، على أن تواجه في الدور الثاني البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش.

