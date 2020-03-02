تصنيف المحترفات: سابالينكا تقترب من نادي العشر الأوليات

وحققت سابالينكا (21 عاما) لقبها السادس في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها في النهائي على التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبة الى المركز الثاني عشر، علما ان البيلاروسية وصلت الى افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية (تاسعة) في شباط/فبراير 2019.

ورغم خسارتها في نصف النهائي في قطر أمام كفيتوفا، حافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف بفارق 2641 نقطة عن الرومانية سيمونا هاليب الثانية.

ولم يحصل أي تغيير في نادي العشر الأوليات باستثناء تراجع الأميركية سيرينا ويليامس من المركز الثامن إلى التاسع لفائدة السويسرية بليندا بنتشيتش.

أمّا الهولندية كيكي برتنز التي احتفظت بلقبها في دورة سان بطرسبورغ الروسية فقد حافظت على مركزها السادس، في حين تقدمت البريطانية هيثر واتسون 20 مركزاً بعد تتويجها بلقب دورة أكابولكو المكسيكية لتصبح التاسعة والأربعين.



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6076

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

4- الكندية بيانكا أندرييسكو 4555

5- الأميركية صوفيا كينن 4365

6- الهولندية كيكي برتنز 4335

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4301

8- السويسرية بليندا بنتشيتش 4010

9- الأميركية سيرينا وليامس 3915

10- اليابانية ناومي أوساكا 3625