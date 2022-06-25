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رابطة التنس للمحترفات

الفرنسية غارسيا تظفر بلقب دورة باد هومبورغ

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أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 75 عالمياً، السبت لقبها الأوّل منذ ثلاثة أعوام بعدما نجحت في قلب تخلفها بمجموعة في المباراة النهائية لدورة باد هومبورغ الألمانية على الملاعب العشبية أمام الكندية بيانكا أندرييسكو إلى فوز 6-7 (5-7) و6-4 و6-4.

AFP

وهو اللقب الثامن للفرنسية البالغة 28 عاماً، والأوّل لها منذ إحرازها دورة نوتنغهام عام 2019، في أفضل تحضير لها قبل يومين على انطلاق بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

قالت غارسيا بلغة إنكليزية متمكّنة بعدما رفعت كأس الدورة "هذا يعني الكثير بالنسبة لي"، وأضافت مستذكرة مرورها بفترات عجاف طويلة "عندما لا تعرف متى سيكون فوزك التالي، عندما تكون غير محظوظ، فإن كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ وتخسر الكثير من المباريات".

وكانت الفرنسية صرّحت قبل المباراة النهائية "الأشهر القليلة الماضية، السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة مع نتائج هزيلة، العديد من الإصابات الجسدية، لذلك يكون لديك الكثير من الشكوك". 

خسرت المصنفة رابعة عالمياً سابقاً المجموعة الأولى أمام الكندية في الشوط الفاصل (تاي بريك).

غير أن غارسيا نجحت في المجموعة الثانية في قلب الموازين لصالحها، فكسرت إرسال منافستها مرتين لتعادل الكفة 1-1، قبل أن تفوز بالمجموعة الثالثة فالمباراة.
                  

كارولين غارسيا بيانكا أندرييسكو رابطة التنس للمحترفات دورة باد هومبورغ
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