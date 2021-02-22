أوساكا إلى الوصافة بعد تتويجها في ملبورن

صعدت اليابانية ناومي أوساكا إلى وصافة تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب لهذا الأسبوع على حساب الرومانية سيمونا هاليب، وذلك بعد تتويجها بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، بفوزها السبت على الأميركية جنيفر برايدي.

وبعد عامين على تصدرها التصنيف نتيجة إحرازها لقبها الأول في أستراليا عام 2019، باتت أوساكا الآن قاب قوسين أو أدنى من التربع مجددا على العرش كونها تتخلف بفارق 1351 نقطة عن المتصدرة الأسترالي آشلي بارتي التي ودعت باكرا بطولة بلادها.

وأزاحت أوساكا التي توجت بلقبها الكبير الرابع، هاليب عن الوصافة بعد انتهاء مشوار الأخيرة عند الدور ربع النهائي على يد الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس التي صعدت أربعة مراكز وباتت سابعة، نتيجة وصولها إلى دور الأربعة، مسجلة عودتها إلى نادي العشر الأوليات.

وبوصولها إلى النهائي الأول لها في الغراند سلام، صعدت برايدي 11 مرتبة وباتت في المركز الثالث عشر في أفضل ترتيب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

- تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835 (+1)

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255 (-1)

4- الأميركية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليتشكوفا 5205

7- الأميركية سيرينا وليامس 4915 (+4)

8- البيلاروسية آرينا سابالينكا 4810 (-1)

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571 (-2)