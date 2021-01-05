يوسف بلايلي أفضل لاعب في الدوري القطري لشهري نوفمبر وديسمبر من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 13:52 2:03 دقيقة نال الجزائري يوسف بلايلي لاعبُ نادي قطر، جائزة أفضل ِ لاعب لشهريّ نوفمبر وديسمبر في دوري نجوم قطر، وذلك بعدما ساهمَ بشكل كبير في الأداء الجيد لفريقه، بأهدافهِ وتمريراتهِ الحاسمة. دوري نجوم قطر يوسف بلايلي نادي قطر -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة ليفربول يسقط في ساوثهامبتون 0:34 دقيقة مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر 0:50 دقيقة سانت إيتيان ينهي عقد حارس مرماه رُوفييه 0:25 دقيقة سفينسون مديراً فنياً جديداً لماينتس 0:35 دقيقة السماح بخمسة تغييرات في مواجهات كأس الرابطة 3:29 دقيقة روني صيقلي.. من عالم السلة إلى الموسيقى! 0:52 دقيقة اليابان تتجه إلى إعلان حالة الطوارئ 0:37 دقيقة العطية بطلاً للمرحلة الثانية من رالي داكار 0:37 دقيقة سولشاير يضم فليتشر لجهازه الفني 0:40 دقيقة استمرار العمل في ملاعب مونديال قطر 2022