وبدأ الريان الساعي لمواصلة الضغط على الدحيل المتصدر، بالتهديف بواسطة عبـد العزيز حاتم (5)، بعد ذلك تحصل الريان على ركلة جزاء فشل رودريغو تاباتا في ترجمتها بعدما تصدى لها حارس مرمى أم صلال بنجاح. ضغط الريان أثمر هدفاً ثانياً حمل توقيع الجزائري ياسين إبراهيمي (33).

وعاد الدولي الجزائري ليدوّن هدفه الشخصي الثاني والثالث للريان من تسديدة بعيدة (54) قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى للريان طرد على إثرها رامي فـايز وتولى تنفيذها هذه المرة ياسين إبراهيمي موقّعاً على الهاتريك الخاص به محرزاً الهدف الرابع للريان، الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة.

ولحساب الجولة ذاتها، فاز الشحانية على ضيفه الغرافة بهدفين لواحد.