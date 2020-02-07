نجاح العملية الجراحية للاعب السد سالم الهاجري February 7, 2020 17:45 0:36 دقيقة أعلن نادي السد القطري أن لاعبه سالم الهاجري خضع لعملية جراحية ناجحة في مستشفى سبيتار صباح اليوم الجمعة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كأس الأمير: الأهلي يتجاوز قطر ويبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة نجاح العملية الجراحية للاعب السد سالم الهاجري 0:44 دقيقة الرقم "24" يرتبط بكوبي براينت حتى في مراسم تأبينه 0:40 دقيقة "كأس السوبر الإفريقية" تجوب أنحاء دولة قطر 4:08 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الثانية عشرة 1:22 دقيقة كأس الاتحاد: إسبانيا تتقدّم على اليابان 2:10 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش تحت المجهر في "ديربي ميلانو" 2:47 دقيقة مشاركة قياسية في "بطولة الدوحة للترياثلون" 2:06 دقيقة فيروس "كورونا" يهدّد أولمبياد طوكيو 2020 1:08 دقيقة يويفا يعترف بحدوث أخطاء في لقاء أياكس وتشيلسي