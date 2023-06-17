نادي الريان القطري يعلن رسمياً استقالة رئيس النادي ونائبه من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 18:24 0:28 دقيقة أعلن نادي الريان القطري استقالة كل من علي بن سعود آل ثاني رئيس النادي وعلي سالم عفيفه نائب رئيس النادي. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الريان القطري -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة المنتخب الليبي يفقد حظوظه في التأهل 3:56 دقيقة منتخب اسكتلندا يقلب الطاولة على النرويج وهالاند 2:04 دقيقة المنتخب التونسي ينهزم في أرض غينيا الاستوائية 4:57 دقيقة المغرب يفرّط بصدارة مجموعته 0:28 دقيقة نادي الريان القطري يعلن استقالة رئيس النادي ونائبه 1:12 دقيقة السعادة تغمر غريغ بيرهالتر 0:32 دقيقة المنتخب الياباني حامل اللقب يتعادل مع أوزبكستان 0:36 دقيقة بانيايا أول المنطلقين في سباق جائزة ألمانيا الكبرى 0:44 دقيقة سكولاري يتولى مهمة تدريب أتليتيكو مينيرو 0:44 دقيقة الجيش الملكي يقترب من انتزاع لقب الدوري المغربي