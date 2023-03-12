مواجهة مرتقبة بين السد والدحيل من قبل beIN SPORTS March 12, 2023 10:32 2:16 دقيقة في دوري نجوم قطر يلتقي السد والدحيل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد وذلك في القمة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر السد الدحيل -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة برشلونة ضيفاً على أتليتيك بيلباو وسط أجواء متوترة 0:51 دقيقة بوغاتشار بطلاً للمرحلة السابعة من سباق باريس - نيس 2:16 دقيقة مواجهة مرتقبة بين السد والدحيل 0:50 دقيقة ريال مدريد يُعلق على اتهام برشلونة بشبهات فساد 1:05 دقيقة كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً 0:57 دقيقة ألياسيم إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز 4:55 دقيقة مبابي يهدي باريس سان جيرمان فوزاً متأخراً 3:16 دقيقة شبيبة القبائل يقتنص انتصاراً مثيراً من فيتا كلوب 0:50 دقيقة أنطاليا سبور ينتصر برباعية وزانيلو يسجل لغلطة سراي 4:32 دقيقة دورتموند يهدر الفوز أمام شالكه