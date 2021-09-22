حامل اللقب السد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين غير أن كتيبة المدرب الإسباني تشافي إيرنانديث ستكون في اختبار صعب أمام الريان والذي لم يحقق الفوز بعد في البطولة فخطف لاعبو المدرّب الفرنسي لوران بلان تعادلين بصعوبة في الجولتين الأولى والثانية.

