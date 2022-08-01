تغلّب المرخية على السد اليوم الإثنين 4-3 في المرحلة الأولى من الدوري القطري لكرة القدم.

وتقدم السد بالنتيجة مبكراً بهدفي تاباتا والجزائري بغداد بونجاح (5 و37) قبل أن يرد المرخية بقوة مسجلاً أربعة أهداف لكل من الجزائري حمرون والعراقي أيمن حسين (50 و75) وعلي سعيد (79).

وختم الإسباني سانتي كازورلا مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع (90+2) مذللاً الفارق إلى هدف وحيد، لكن ذلك لم يكن كافياً كي يتجنب السد الهزيمة.

وفي مباراة ثانية، خطف الأهلي فوزاً ثمينا على حساب أم صلال 1–0 مقتنصاً ثلاث نقاط ثمينة.

وسجل الأردني يزن النعيمات هدف المباراة الوحيد قبل تسع دقائق من النهاية مستغلاً تمريرة عبد الرشيد إبراهيم بعد هجمة مرتدة (81).

ودفع فريق المدرب وسام رزق ثمن تناوب مهاجميه الإيفواري جوناثان كودجيا القادم من الغرافة والبرتغالي جواو تيكسيرا والاوزبكي ساردور راشيدوف على إضاعة الفرص أمام مرمى الحارس يزن نعيم الذي ساهم بشكل كبير في خروج فريقه منتصراً.

وتستكمل المرحلة الأولى الثلاثاء بمباراتي العربي مع قطر، والغرافة مع السيلية، على أن تختتم الأربعاء بمواجهتي الدحيل مع الوكرة، والريان مع الشمال.