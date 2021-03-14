عددٌ هائلٌ من الأسماء اللامعة حضرت إلى مستشفى "سبيتار" في الدوحة، من أجل تلقي الجرعة الثانية من اللَقاح المضاد لوباء كورونا، بينهم لاعبون من فريق لسد وجهازه الفني، الذي يتقدمه الإسباني تشافي هيرناندي.

