عددٌ هائلٌ من الأسماء اللامعة حضرت إلى مستشفى "سبيتار" في الدوحة، من أجل تلقي الجرعة الثانية من اللَقاح المضاد لوباء كورونا، بينهم لاعبون من فريق لسد وجهازه الفني، الذي يتقدمه الإسباني تشافي هيرناندي.
مستشفى "سبيتار" يستأنف حملة تلقيح الرياضيين
عددٌ هائلٌ من الأسماء اللامعة حضرت إلى مستشفى "سبيتار" في الدوحة، من أجل تلقي الجرعة الثانية من اللَقاح المضاد لوباء كورونا، بينهم لاعبون من فريق لسد وجهازه الفني، الذي يتقدمه الإسباني تشافي هيرناندي.
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