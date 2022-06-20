مدرب السد الجديد يتحدث عن طموحاته مع الزعيم من قبل beIN SPORTS June 20, 2022 16:27 0:21 دقيقة أكد المدرب الجديد لنادي السد القطري خوان مانويل ليو أن هدف أي مدرب هو الفوز وتحقيق الألقاب ويجب العمل من أجل مواصلة كل ما بدأ به مواطنه تشافي إيرنانديث مع الزعيم. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر السد -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة مدرب السد الجديد يتحدث عن طموحاته مع الزعيم 0:38 دقيقة نزال مرتقب في جدة بين جوشوا وأوسيك 1:45 دقيقة النعمة يتحدث عن خيار استضافة المشجعين 1:57 دقيقة دي ماريا يقترب من تحديد وجهته الموسم القادم 0:39 دقيقة أنباء عن رغبة غوارديولا في ضم تيرني لمانشستر سيتي 0:36 دقيقة تقارير: مارسيلو رفض عرضاً للانتقال إلى ميلان 0:30 دقيقة وست هام يضم المدافع المغربي نايف أكرد 0:43 دقيقة الخليج السعودي يضم الدولي الجزائري بن لعمري 1:12 دقيقة ماروتا: عودة لوكاكو إلى إنتر خيار ممكن لكن "صعب" 0:45 دقيقة مدريد تستضيف ثانية بطولات الفئة الثانية