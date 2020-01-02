ماندزوكيتش متحفّز للتتويج مع الدحيل January 2, 2020 14:54 1:07 دقيقة أكد النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش أنه يريد تقديم الإضافة اللازمة لفريقه الجديد "الدحيل" مشيراً إلى أنه متحفز دائماً للتتويج بالمزيد من الألقاب. مقابلات ماريو ماندزوكيتش الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة إبراهيموفيتش يصل ميلانو 1:07 دقيقة ماندزوكيتش متحفّز للتتويج مع الدحيل 1:59 دقيقة أجمل ركلات مقصية في تاريخ الـ"بريميرليغ" 0:42 دقيقة كريستيانو ينوي البقاء مع يوفنتوس حتى سن الـ38 2:15 دقيقة "تريبل دابل" لجيمس ويانيس ينقذ ميلووكي 2:11 دقيقة كلوب: لن نقوم بعمل كبير في فترة الإنتقالات الشتوية 3:00 دقيقة هل بإمكان زلاتان وضع حد لـ"لعنة العائدين"؟ 2:01 دقيقة جولة صعبة بانتظار إنتر ويوفنتوس 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:38 دقيقة مورينيو يشرح سبب تصرفه "الغريب" مع مدرب ساوثمبتون؟