ماذا قال عمر السومة بعد مواجهة الريان ؟ من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 21:03 0:51 دقيقة أعرب النجم السوري عمر السومة عن بالغ سعادته بفوز فريقه العربي على الريان (2-1) اليوم الخميس في المرحلة الثانية من منافسات دوري نجوم قطر. مقابلات العربي القطري دوري نجوم قطر عمر السومة الريان القطري -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة 100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:30 دقيقة تقديم موعد انطلاق مونديال قطر: أبرز ردود الأفعال 1:35 دقيقة فيفا يعلن تقديم موعد انطلاق مونديال قطر بيوم واحد 5:02 دقيقة العربي يهزم الريان على استاد لوسيل المونديالي 0:51 دقيقة ماذا قال عمر السومة بعد مواجهة الريان ؟ 0:24 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الدحيل والأهلي 1:12 دقيقة التونسي يوسف المساكني يدخل التاريخ 0:31 دقيقة مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان 1:39 دقيقة مونديال قطر: المباريات التي سيستضيفها استاد لوسيل 4:42 دقيقة كل ما تريد معرفته عن استاد لوسيل