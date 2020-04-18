وأوضح البيان المشترك أنه استجابة لمبادرة اللاعبين فإن مؤسسة دوري نجوم قطر والرابطة القطرية للاعبين قد بدأتا المناقشات لوضع الأسس والمعايير التي سيتم اتباعها في تطبيق هذه المبادرة.

وعبر السيد هاني بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، عن شكره وامتنانه للاعبين الذين أظهروا روح التضامن مع المجتمع القطري خلال هذه المحنة، مبينا أن هذه المبادرة تظهر جانب المسؤولية المجتمعية التي يتحلون بها.

وقال بلان إن مؤسسة دوري نجوم قطر ستعمل مع الرابطة القطرية للاعبين، خلال الأيام القادمة، لوضع الأسس التي سيتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة بشكل عادل ومناسب..مشيرا الى أن كرة القدم ليست لعبة فقط وإنما أسلوب حياة، واليوم تتكاتف أسرة كرة القدم وتتعاضد لدعم جهود الدولة لمكافحة هذه الجائحة.

من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الكواري رئيس الرابطة القطرية للاعبين، أن هذه المبادرة من اللاعبين ليست بالغريبة عليهم فهم أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية داخل الملاعب وخارجها كذلك.

وقال الكواري إن هدف مناقشات الرابطة القطرية للاعبين مع مؤسسة دوري نجوم قطر هو الوصول للمعايير التي سيتم اتباعها في تنفيذ هذه المبادرة بدون أن تتسبب بتأثير سلبي على اللاعبين.

وتوجه الكواري بالشكر والامتنان للاعبين على هذه المبادرة التي تعبر عن مدى تقديرهم لجهود الدولة على كافة الأصعدة.

واختتم البيان بالتعبير عن شكر مؤسسة دوري نجوم قطر والرابطة القطرية للاعبين باسم أسرة كرة القدم في الدولة لكافة العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

