لوران بلان يتولى تدريب فريق الريان القطري

أعلن نادي الريان رسمياً تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان لمدة عام ونصف.

ويحتل نادي الريان حالياً المركز السادس على لائحة ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين وأحرز لاعبوه 11 هدفاً ودخل مرماهم 8.

ويبلغ بلان من العمر 55 عاماً وسبق له تدريب فريقي بوردو وباريس سان جيرمان الفرنسيين كما تولى تدريب منتخب فرنسا بين عامي 2010 و2012.

وتوج بلان مع بوردو بلقب كأس الرابطة ودوري الدرجة الأولى عام 2009، كما توج مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري وكأس الرابطة وكأس فرنسا عام 2016.

وتعد اللقطة الأبرز في مسيرة بلان كلاعب عندما فاز بلقب كأس العالم عام 1998وبطولة أوروبا عام 2000 مع منتخب بلاده.

وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي الريان لتقديم المدرب الفرنسي إلى وسائل الإعلام: "إنه لديه أهداف كثيرة لتحقيقها مع الريان مؤكداً أنه يسعى إلى قيادة الفريق إلى البطولات دائماً".

ولفت بلان الأنظار إلى أنه يعرف الكثير عن الدوري القطري منذ أن كان يدرب باريس سان جيرمان.

أراد ضم براهيمي سابقاً

وكشف بلان أنه عندما كان مدرباً لسان جيرمان "كان هناك لاعب من الريان حاليا هو الجزائري ياسين براهيمي رغبت في ضمه".

وبنى بلان الذي خاض 97 مباراة دولية مع بلاده، سمعة جيدة خلال ست سنوات مع الاندية، وعُرف مع سان جيرمان باسلوبه الهجومي والاستحواذ.

هناك تعين عليه قيادة تشكيلة من النجوم ضمت امثال الاوروغوياني ادينسون كافاني، الايطالي تياغو موتا والبرازيلي تياغو سيلفا.