لقاء خاص مع علي سالم عفيفة نائب رئيس نادي الريان القطري من قبل beIN SPORTS August 22, 2022 15:37 26:02 دقيقة في لقاء مع beIN SPORTS قال علي سالم عفيفة نائب رئيس نادي الريان القطري إن مجموعة من العوامل و الظروف تفسر النتائجَ المخيبة لنادي الريان مؤكداً أن العمل جارٍ لاعادة التوازن للفريق. دوري نجوم قطر الريان -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة الدحيل يتغلّب على المرخية 5:45 دقيقة آخر التطورات قبل مباراة القمة بين يونايتد وليفربول 2:16 دقيقة مشجعان فرنسيان يقصدان الدوحة على دراجة هوائية 26:02 دقيقة لقاء خاص مع علي سالم عفيفة نائب رئيس نادي الريان 4:36 دقيقة شكوك حول مشاركة فاينالدوم في مونديال قطر 0:48 دقيقة إيتو يدعم فكرة ضم أسامواه جيان لقائمة منتخب غانا 2:57 دقيقة مونديال قطر حاضرٌ في ملتقى الإعلام الرياضي العربي 2:54 دقيقة الترجي يدعم صفوفه في سوق الانتقالات 1:35 دقيقة كازيميرو يودع ريال مدريد بالدموع 2:27 دقيقة من الذاكرة: تعادل مثير بين يونايتد وليفربول