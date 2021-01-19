كازورلا يتطلّع إلى حصد الألقاب مع السد من قبل beIN SPORTS January 19, 2021 18:42 1:04 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS أكد الإسباني سانتي كازورلا متوسط ميدان السد القطري، أنه عازم على التتويج بجميع الألقاب هذا الموسم، مضيفا أنه لا يستبعد البقاء في قطر حتى نهاية مشواره الكروي. مقابلات سانتي كازورلا دوري نجوم قطر السد -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة زامبيا تتخطى تنزانيا في أمم إفريقيا للمحليين 0:34 دقيقة برشلونة ينوي استئناف قرار إيقاف ميسي 1:04 دقيقة كازورلا يتطلّع إلى حصد الألقاب مع السد 0:32 دقيقة الريان يواصل انتصاراته ويهزم الوكرة بثلاثية 0:27 دقيقة اعتماد التصويت عبر البريد في انتخابات برشلونة 0:30 دقيقة استئناف النشاط الرياضي في تونس 0:36 دقيقة والد ألابا ينفي توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد 0:32 دقيقة إنتر ميامي يتعاقد مع المدرب الإنكليزي فيل نيفيل 1:01 دقيقة بيرباتوف يتوقّع نجاح روني في مسيرته التدريبية 0:23 دقيقة الأهلي يعلن غياب نجمه سليمان عن مونديال الأندية