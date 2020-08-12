كازورلا سعيد بالانضمام إلى السد من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 13:53 0:50 دقيقة في تصريح خاص لـbeIN SPORTS، أعرب لاعب السد الجديد سانتي كازورلا عن سعادته لانضمامه إلى السد القطري تحت قيادة مواطنه تشافي هيرنانديز. كما أكد ثقته بأن كأس العالم في قطر ستكون نسخة رائعة . تقارير إخبارية سانتي كازورلا السد -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا 6:01 دقيقة آخر أخبار مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا 2:08 دقيقة غاسبيريني يعول كثيراً على امكانيات مهاجمه زاباتا 0:15 دقيقة كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي 0:35 دقيقة بروكلين نيتس يتغلب على أورلاندو ماجيك 1:09 دقيقة دي يونغ: "برشلونة قادر على التتويج بدوري الأبطال" 1:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يحط الرحال في لشبونة 0:40 دقيقة سان أنطونيو سبيرز ينتصر على هيوستن روكتس 2:10 دقيقة أوبلاك يتحدث عن صعوبة مواجهة لايبزيغ 0:50 دقيقة كازورلا سعيد بالانضمام إلى السد