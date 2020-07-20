وذكر النادي على حسابه في تويتر أن الاتفاق تم، بانتظار قدوم اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة لاتمام بقية التفاصيل.

الاتفاق تم بيننا وبين سانتي .. اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل

مرحبا سانتي في نادي السد🖤🤍@19SCazorla@qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/QHYCWOeF4D — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

وخاض كازورلا (35 عاماً) مباراته الأخيرة مع فريق فياريال على ملعب لاسيراميكا، ضد إيبار، أمس الأحد بعد أن أعلن سابقاً رحيله عن الغواصات الصفراء في نهاية الموسم.

وبدأ كازورلا مسيرته في صفوف النادي الأصفر وأمضى فيه تسعة مواسم خلال حقبة لعب خلالها أيضاً لعدة فرق منها ملقا وأرسنال ثم عاد إلى النادي في 2018 بعد معاناته من مشكلات في الكاحل.

وشهد فياريال عودة قوية ومؤثرة لكازورلا بعدما أخبره الأطباء قبل أعوام أنه بالكاد سيكون بإمكانه المشي بعد الإصابة، لكن اللاعب عاد ليكون ركيزة أساسية في الغواصات الصفراء.