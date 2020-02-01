قمة نارية بين الريان والدحيل من قبل beIN SPORTS February 1, 2020 08:01 1:40 دقيقة يشهد ختام الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري قمة مرتقبة بين الريان وضيفه الدحيل، المواجهة بين المتصدر ومطارده المباشر سيرفع فيها الطرفان شعار الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لتقوية الحظوظ في التتويج باللقب. تقارير إخبارية الريان القطري الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة سولشار يعلّق على التعاقد مع برونو فرنانديش 1:01 دقيقة مورينيو يتحدث عن خطط توتنهام لهذا الموسم 0:47 دقيقة كينين بطلة لأستراليا المفتوحة على حساب موغوروزا 2:00 دقيقة "ستيبلز سنتر" تحت وطأة الظلام بعد رحيل براينت 0:51 دقيقة ألكاثير: الدوري الإسباني الأفضل في العالم 1:40 دقيقة النجم يستضيف بلاتينيوم وعينه على نقاط الفوز 1:46 دقيقة قمة مثيرة بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليستر سيتي و ضيفه تشيلسي 1:53 دقيقة لحظات مؤثرة في ليلة تكريم "ليكرز" لبراينت 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية