المباراة شهدت تكريم مهاجم نادي قطر سيباستيان سوريا بعد وصوله في الجولة الماضية لمائتي هدف في الدوري القطري، اللاعب ذاته تمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه مبكرا عند الدقيقة الثانية، فيما ضاعف زميله أنتوني أكبوتو النتيجة لقطر مع حلول الدقيقة الثالثة والثمانين ثم نجح العربي في تقليص الفارق عبر أداما ديوماندا مع الأنفاس الأخيرة لعمر اللقاء.

