هدفُ المباراة الأول أحرزه طلال عبد الله بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الرابعة، بعدَها بثلاثِ دقائقَ أضاف مايكل أولونغا الهدفَ الثاني.

وتوسعت النتيجة إلى ثلاثيةٍ بهدف نام تام هي عند الدقيقة الثامنة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل أضاف المعز علي رابع أهداف الدحيل، وألغى الحكم هدفا لفريق الدحيل في الدقيقة السابعة والخمسين بعد الرجوع لتقنية الفار.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين، سجل عبدالله الأحرق خامس الأهداف، قبل أن يختتم إيدميلسون جونيور النتيجة بالهدف السّادس في الدقيقة التاسعة والسبعين.

من جهته، فاز الغرافة على ضيفه السيلية بثلاثيّة نظيفة، المهدي علي افتتح التسجيل عند الدقيقة الثانية والثلاثين، بعدها بثلاث دقائقَ أضاف أحمد علاء الدّين ثاني أهداف الغرافة، قبل أن يختتمَ غابريال بيريس ثلاثيّة الغرافة في الدقيقة السابعة والستين من تسديدة رائعة.