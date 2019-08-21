السد الذي يقوده لاعبه السابق النجم الإسباني تشافي في أول مواسمه كمدرب حقق لقب كأس السوبر (الشيخ جاسم) على حساب الدحيل في 17-8-2019.

وفي العودة لمباراة الوكرة، نجح أصحاب الأرض بالتقدم في الدقيقة 9 عبر عبد العزيز الأنصاري، لكن الوكرة عادل بواسطة الجزائري محمد بن يطو 28.

وتقدم للسد الدولي عبد الكريم حسن 74 ثم أضاف أحمد سيار الثالث 84، قبل أن يسجل سعود الخاطر لاعب الوكرة الهدف الرابع للسد خطأ في مرمى فريقه.

وطرد لاعب الوكرة علي كرامي في الدقيقة 15.

من جهته حقق الدحيل وصيف الموسم الماضي فوزاً صعباً على نادي مستضيفه قطر 2-1.

وكان أصحاب الديار تقدموا بواسطة جونيور كبنانغا 60، لكن التونسي يوسف المساكني استدرك النتيجة بالتعادل 88، ثم خطف المعز علي هدف الفوز 90+2.