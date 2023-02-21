النتيجة بقيت على وقع التعادل السلبي لغاية الدقيقة السابعة والستين حين افتتح رامي سهيل النتيجة للعربي قبل أن يضيف يوسف المساكني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وضمن الجولة ذاتها حسم التعادل (1-1) مواجهة نادي قطر مع السيلية.

ناصر بير افتتح التسجيل لنادي قطر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع لشوط المباراة الأول.

ونجح السيلية في معادلة النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين عن طريق لاعبه سيرجيو كارلوس.

وفي مباراة أخرى اكتفى أم صلال بالتعادل مع ضيفه الوكرة من دون أهداف.

