فوز ثمين للدحيل على الغرافة من قبل beIN SPORTS January 4, 2023 18:38 1:55 دقيقة عادت عجلة دوري نجوم قطر للدوران من جديد بعد التوقف لخوض منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث فاز الدحيل على ضيفه الغرافة بثلاثية نظيفة في افتتاح منافسات الجولة الثامنة. وبذلك تصدّر الدحيل ترتيب دوري نجوم قطر مؤقتا. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الغرافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الدحيل -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة هاو ينفي شائعة انتقال رونالدو إلى نيوكاسل مستقبلاً 1:28 دقيقة استقبال مميز لسواريس من قبل جماهير غريميو 1:55 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الغرافة 0:44 دقيقة تأكيد عقوبة ليفاندوفسكي بالإيقاف لثلاث مباريات 0:27 دقيقة ميلان يتخطّى عقبة ساليرنيتانا بنجاح 0:28 دقيقة لوب يفوز بالرابعة والعطية يحافظ على الصدارة 0:53 دقيقة مباريات كأس فرنسا على beIN SPORTS حتى عام 2026 1:23 دقيقة مدفيديف وسابالينكا إلى ربع نهائي أديلايد 0:23 دقيقة ليونيل ميسي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان 0:44 دقيقة منافسات الدوري القطري تعود من جديد