وتمكّن الدحيل من تدوين الهدف الأول من علامة الجزاء عبر لاعبه مايكل أولونغا (45+3) قبل أن يعادل اللاعب عادل الرحيلي النتيجة بعدها بقليل لمصلحة أم صلال (45+6).

وعاد مايكل أولونغا ليدوّن اسمه من جديد في سجل الهدافين (64) مانحًا الدحيل هدف الانتصار الخامس عشر في الدوري ليبتعد عن مطارده العربي بخمس نقاط على بعد جولتين من نهاية الموسم.

أمّا العربي ثاني الترتيب فقد انقاد للهزيمة على أرضه بخسارته أمام الوكرة 2-1.

وافتتح يوسف عبد الرزاق التسجيل للوكرة عند الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وتحصّل العربي على ركلة جزاء تولّى عمر السومة تنفيذها بنجاح عند الدقيقة الثانية والثمانين، قبل أن يخطف محمد خالد هدف انتصار الوكرة في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

