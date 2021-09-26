علي أسد الله منح التقدم للمضيف في الدقيقة 10، بعدها بدقيقتين فقط نجح الشمال في معادلة الكفتين بهدف محسن اليزيدي، وسرعان ما استعاد السد أسبقيته بهدف أحرزه الهداف الجزائري بغداد بونجاح بعدها بدقيقتين فقط رفع الغاني أندري أيو غلة المضيف إلى ثلاثيةوأحرز ماتياس خيرمان ناني رابع أهداف السد بالخطأ في مرمى فريقه في 54.

ثم دون يوسف عبد الرزاق الهدف الخامس للمضيف في الدقيقة 57، وأضاف رودريغو تاباتا سادس أهداف السد عند الدقيقة 85، وأحرز خلف سعد هدف الشمال الثاني بحلول الدقيقة 87، فيما عاد بغداد بونجاح ليختتم سباعية السد في الدقيقة 89

وقاد الكينيّ مايكل أولونغا فريقَه الدحيل إلى انتصار كاسح بخمسة أهداف دون ردّ على حساب ضيفه السيليّة ضمن الجولة ذاتِها الرابعة من دوري نجوم قطر.

فبعد شوط أوّل سلبيّ النتيجة بدأ المِهرجان التهديفيّ للدّحيل عند الدقيقة 56 عبر اولونغا الذي عاد بعد ست دقائق ليُوقّع الثاني.

اولونغا كان نجم المباراة دون منازع، بعد أن أضافَ ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 68 ثمّ 79، مختتماً خماسيّته التاريخيّة في الدقيقة 85.

ويحتل السد المرتبة الأولى بفارق الأهداف عن الدحيل ولكل منهما 12 نقطة.

وحقق العربي فوزه الثاني توالياً على حساب قطر 2-0 ليرفع رصيده الى النقطة التاسعة في المركز الثالث.

بالمقابل تواصلت معاناة قطر الذي قبل الخسارة الثالثة مقابل تعادل وحيد ليقع في المركز الأخير على لائحة الترتيب بنقطة يتيمة.

وتقدم العربي عبر ركلة جزاء كسبها الإيراني مهرداد محمدي ونفذها بنفسه بنجاح (41)، فيما أضاف الغابوني آرون بوبيندزا الهدف الثاني من ركة حرة بطريقة رائعة (51).