

ورفع فريق الشعب رصيده إلى النقطة 40 معززاً مركزه الثاني، ومعيداً فارق النقطتين عن الدحيل ليواصل التمسك بحظوظه في المنافسة عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 25 عاماً.

في المقابل تجمد رصيد أم صلال عند النقطة 13 في المركز قبل الأخير المؤدي إلى ملحق الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

ويدين العربي بفوزه إلى نجمه السوري عمر السومة صاحب الهدفين (33 و75).



وفرض فريق المدرب يونس علي سيطرة كاملة على مجريات الشوط الأول خالقاً عديد الفرص، قبل أن يسجل هدف السبق بعد جملة جميلة بدأها الإسباني رافيينا ألكنتارا ليمرر الكرة لعبد الله المريسي الذي هيأها بدوره لعمر السومة ليحولها إلى الشباك (33).

ورغم محاولات أم صلال العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، إلا أنّ الهجمات المرتدة للعربي وجدت النجاعة لتعزيز النتيجة عندما أرسل ألكنتارا كرة عرضية قابلها السومة بطريقة رائعة وحولها للشباك (75).





