عجلة الدوري القطري تعود للدوران من جديد من قبل beIN SPORTS September 3, 2020 11:57 1:04 دقيقة تتأهب أندية الدوري القطري للعودة سريعاً للمنافسات بافتتاح موسم 2020 -2021 اليوم الخميس بمواجهات من العيار الثقيل. تقارير إخبارية الغرافة السد الخريطيات الريان السيلية نادي قطر -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة فياريال يتغلب على ريال سوسييداد ودياً 0:21 دقيقة ميدفيديف يسير بثبات في أميركا المفتوحة 2:34 دقيقة لا اتفاق بين والد ميسي ورئيس برشلونة 0:43 دقيقة أرسنال قد يسمح بحضور بعض مشجعيه في مباراة شيفيلد 0:56 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسمياً مع فان دي بيك 0:24 دقيقة النادي الأهلي يفرض عقوبة قاسية على كهربا 0:54 دقيقة بايرن ميونيخ يؤكد عودة كوتينيو إلى برشلونة 7:21 دقيقة استاد المدينة التعليمية يستضيف أولى مبارياته 1:22 دقيقة أرتور يتحدث عن حلم اللعب مع رونالدو ويشكر برشلونة 0:45 دقيقة ديشان لا يمانع إشراك مبابي ومارسيال كأساسيين