لاعب نادي قطر سيباستيان سوريا تعرض للطرد بعد حصوله على الإنذارِ الثاني عند الدقيقة التاسعة والخمسين، لينجح متوسط الميدان أحمد فتحي في إحراز الهدف الأول للعربي عند الدقيقة السبعين.

وضاعف إبراهيم كلا النتيجة لفريق الأحلام في الدقيقة الأخيرة من المباراة لينجح فريق المدرب يونس علي في حصد أول ثلاث نقاط في مستهل المشوار في البطولة

وفي مباراة أخرى فاز الغرافة على السيلية 2-1.

مؤيد حسن منح التقدم للغرافة في الدقيقة الحادية والثلاثين ليضيف بعدها زميله عمرو عبد الفتاح الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة والأربعين وفي الدقيقة السابعة والستين قلص مهند علي النتيجة للسيلية .

