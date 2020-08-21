جولة حاسمة ومثيرة في الدوري القطري من قبل beIN SPORTS August 21, 2020 12:05 3:11 دقيقة سيكون عشاق الكرة القطرية على موعد مع جولة مثيرة قد تتغير فيها المعطيات حيث سيلاقي المتصدر الدحيل نظيره الأهلي، فيما سيخوض الريان صاحب المركز الثاني لقائه أمام الوكرة. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة برشلونة يقدم لاعبه الجديد بيدري 1:16 دقيقة الشحانية يهبط للدرجة الثانية 1:23 دقيقة تقارير جديدة عن إمكانية مغادرة ميسي لبرشلونة 15:06 دقيقة لوبيتيغي: "الجميع على أتم الاستعداد لمباراة إنتر" 0:45 دقيقة قطر تتقدّم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027 8:34 دقيقة كونتي يثق بقدرة فريقه على الفوز بلقب يوروبا ليغ 0:36 دقيقة أورساتو حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020 5:41 دقيقة إشبيلية يريد اللقب السادس وإنتر للعودة للألقاب 0:44 دقيقة موسم الـ"ليغا" سينطلق دون حضور جماهيري 0:29 دقيقة أبيدال يودع برشلونة