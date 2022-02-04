توبي ألدرفيريلد في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS February 4, 2022 20:30 24:33 دقيقة شاهد الحوار الحصري مع اللاعب البلجيكي لنادي الدحيل القطري توبي ألدرفيريلد. قال توبي ألدرفيريلد لاعب نادي الدحيل والمنتخب البلجيكي إنّه سعيد بخوض تجربة جديدة في الدوري القطري. مقابلات دوري نجوم قطر الدحيل القطري توبي ألدرفيريلد -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة روسيا تتجاوز عقبة أوكرانيا وتبلغ النهائي 24:33 دقيقة توبي ألدرفيريلد في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:44 دقيقة سيطرة أميركية في التزلّج الفنّي على الجليد 2:43 دقيقة العربي يتغلّب على الشمال 0:41 دقيقة لا إصابات بكورونا في صفوف السنغال قبل مواجهة مصر 0:42 دقيقة ماذا قال كونتي عن جاهزية كولوسيفسكي وبينتانكور ؟ 0:36 دقيقة برونو لاجي أفضل مدرب في "البريميرليغ" لشهر يناير 0:55 دقيقة دافيد دي خيا لاعب الشهر في "البريميرليغ" 1:04 دقيقة الفريق الكندي يتألق في رياضة الكيرلينغ 2:05 دقيقة موتسيبي يشكر قنواتنا على التغطية المميزة للكان