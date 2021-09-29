حيث تم تأجيل مباراة نادي الوكرة أمام نادي الدحيل والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة وذلك إلى وقت يتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها وأدت إلى إيقاف لاعبي الدحيل عن المشاركة في التدريبات والمباريات بسبب فيروس كورونا، وتم إخطار لجنة المسابقات لاتخاذ ما تراه مناسباً.

