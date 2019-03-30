وفي مباريات اخرى بالمرحلة ذاتها فاز الغرافة على ضيفه الريان 4-2 والأهلي على ضيفه العربي 2-1.

بالعودة للقمة التي استضافها نادي الدحيل، منح الجزائري بغداد بونجاح التقدم للسد في الدقيقة 26 ولكن المغربي يوسف العربي أدرك التعادل للدحيل قبل ربع ساعة من نهاية الشوط المباراة، ثم سجل العربي الهدف الثاني له وللدحيل في الدقيقة 85 ولكن السد رد بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع، سجله مراد ناجي حسين بالخطأ في مرماه اثر كرة عرضية أخطأ تقديرها في الثواني الأخيرة للقاء.

وأهدر أكرم حسن عفيف ضربة جزاء لفريق السد في الدقيقة 14 ورفع السد رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب

ملاحقيه الدحيل.

الغرافة يحقق انتصاراً كبيراً

وعلى استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، تقدم الريان بهدف في الدقيقة 15 عن طريق رودريغو تاباتا من ركلة جزاء. ورد الغرافة بهدفين حملا توقيع فلاديمير فايس ومهدي طارمي في الدقيقتين22 و28 لكن جيلمين ريفاس سجل هدف التعادل للريان في الدقيقة 38.

وحسم الغرافة الفوز بهدفين أحرزهما لوكاس مينديز في الدقيقة 56 وفلاديمير فايس من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

