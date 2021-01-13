وكان العربي في طريقه لتحقيق الفوز الخامس تواليا عندما تقدم منذ الدقيقة 11 بهدف الإيراني مهدي ترابي إثر متابعته كرة مرتدة من الحارس يوسف حسن، قبل أن تمنح تقنية حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) ركلة جزاء للغرافة في الثواني الأخيرة إثر عرقلة البديل عمرو سراج داخل المنطقة سجل منها الإيفواري جوناثان كودجيا هدف التعادل (90+5).

ورفع الغرافة رصيده إلى 24 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، والعربي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.

ونفض الخور غبار الخسائر الأربع المتتالية محققا فوزاُ ثميناً على الأهلي 2-1، أحيا به آمال الهروب من المركز قبل الأخير الذي يحتله حالياَ.

ورفع الخور رصيده إلى 10 نقاط، في حين تعرّض "العميد" للخسارة الثانية تواليا فتجمّد رصيده عند 22 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.

وتقدّم الخور بعد دقيتين فقط عبر اليوناني يانيس فيتفاتسيديس، قبل أن يضيف هدفا ثانيا من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه (6).

وقلّص الأهلي الفارق بفضل النيران الصديقة عندما سجّل مدافع الخور البرازيلي رافاييل فاز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (63).

واكتفى الوكرة الذي سعى لتدارك السقوط المدوي أمام الدحيل 1-8، بتعادل سلبي مع أم صلال.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 14 نقطة في المركزين التاسع والعاشر، مع أفضلية لأم صلال بفارق الأهداف.