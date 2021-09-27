تقدم الخور مبكراً بهدف أحرزه إسماعيل الحدّاد في الدقيقة الأولى، و أتيحت للريان فرصة َ إدراك ِ التعادل من ركلة جزاء أهدرها ياسين براهيمي في الدقيقة 20، وإثرها مباشرة نجح يوهان بولي في إحراز هدف التعادل للريان، ومع مرور حوالي نصف ساعة من اللّعب أعاد سعيد براهمي التقدّم لفريق الخور قبل أن يعيد ياسين براهيمي المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

من جهته، استعاد الغرافة توازنه وحقّق الفوز على حساب ضيفه أم صلال بهدف دون مقابل.

هدف المباراة الوحيد جاء عبر اللاعب شيخ دياباتي من تسديدة قوية مخادعة في الدقيقة 59 وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيدَه إلى تسع نقاط.

وتعادل الأهلي والوكرة سلباً في مباراة شهدت إهدار الإيراني اوميد إبراهيمي ركلة جزاء للوكرة بعدما فشل في التسجيل في شباك فريقه السابق (50).

