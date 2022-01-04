الدحيل افتتح التسجيل عند الدقيقة السابعة عن طريق نام تاي هي، ثم أدرك الخور التعادل بهدف إسماعيل الحداد عند الدقيقةِ الثانية والثلاثين، ليرفعَ الدحيل صاحب المركز الثاني في الترتيب رصيده إلى 26 نقطة.

من جهته فاز الوكرة على ضيفه العربي بهدفين لهدف، الضيوف كانوا المبادرين بالتسجيل بهدف جيلسون دالا في الدقيقة السابعة، بعدها بدقيقتين أَضاف بن يطو الهدف الثاني للوكرة، قبل أن يقلص عبد القادر الياس النتيجة لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع من المباراة.

وضمن الجولة ذاتها، واصل أم صلال سلسلة نتائجه الجيدة وحقق فوزه الرابعَ توالياً وجاء على حساب مضيفه الريان بثلاثة أهداف لاثنين.

إيزيل باربوسا كان السبّاق لافتتاح باب التسجيل لمصلحة أم صلال عند الدقيقة الثامنة عشرة، وأدرك أحمد ياسر التعادل للريان في الدقيقة السادسة والعشرين، لكنّ أيمن حسين أعاد الأفضلية للضيوف بهدف ثانٍ عند الدقيقة الخامسة والثلاثين قبل أن يعود اللاعب ذاته ويرفع الغلة إلى ثلاثية في الدقيقة السادسة والستين، وفي الدقيقة السابعة والسبعين قلّص علي مال الله الفارق مجدداً للريان ، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية ويفتـنص أم صلال نقاط المباراة الثلاث.