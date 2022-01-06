قررت لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي السد أمام نادي قطر في الأسبوع الثالث عشر من دوري نجوم قطر والتي كان من المقرر إقامتها مساء الغد الجمعة على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وذلك بعد تقديم نادي السد لطلب التأجيل بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وعدم توفر العدد اللازم لخوض المباراة.

وقد تم اتخاذ القرار وفقاً للتعميم الذي أصدره الاتحاد القطري لكرة القدم والمُتعلق بالإجراءات الخاصة بطلب تأجيل المباريات.

وسيتم في وقت لاحق تحديد موعد لإقامة المباراة.

ونشر نادي قطر بياناً يؤكد فيه استغرابه لقرار تأجيل مباراته أمام السد لعدم تسلّمه أي قرار رسمي.