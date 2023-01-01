قـرار التأجيل تمّ بالتـنسيق مع الأندية قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة ما بين السادس والتاسع عشر من يناير الجاري.

هذا وكشفت المؤسّسة عن برنامج الجولة الثامنة التي تقام منافساتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ومن بين أبرز المواجهات التي تم تأجيلها في هذه الجولة الثامنة مواجهة حامل اللّقب السد مع نادي قطر، والشّمال مع الوكرة، فيما تقام منافسات الجولة التاسعة يومي الحادي عشر والثاني عشر من يناير الجاري على أن تجرى الجولة العاشرة يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر ذاته.