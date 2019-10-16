وقع اللاعب “بيركير بيارناسون” لاعب وسط منتخب أيسلندا مع فريق كرة القدم بالنادي #العربي الرياضي بعقد لمدة ثلاثة أشهر. وبذلك سوف يحل بدلاً من مواطنه المصاب أرون غونارسون لدعم خط وسط فريقنا العرباوي. وسيرتدي اللاعب القميص الذي يحمل الرقم “67” 🔴⚪️ pic.twitter.com/OCuPTETx98 — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) October 16, 2019

وذكر العربي عبر حسابه على "تويتر"، "وقّع اللاعب بيركير بيارناسون لاعب وسط منتخب أيسلندا مع فريق كرة القدم بالعربي بعقد لمدة ثلاثة أشهر. وبذلك سوف يحل بدلاً من مواطنه المصاب أرون غونارسون لدعم خط وسط الفريق".

وكان بيارناسون (31 عاماً) قد وصل إلى الدوحة في وقت سابق اليوم واجتاز الفحص الطبي، وينتظر أن يخوض المباراة المقبلة المهمة مع فريقه أمام الغرافة الأحد في المرحلة السابعة من الدوري القطري.

وتعرض غونارسون (30 عاماً) للاصابة في المباراة الأخيرة لفريقه أمام الخور ضمن المرحلة السادسة، وأجرى عملية جراحية بعد اصابته بقطع في أربطة الكاحل الأيمن، ما سيبعده لما بين شهرين وثلاثة أشهر.

ولعب بيارناسون مع أستون فيلا منذ موسم 2016-2017 عندما كان في الدرجة الأولى وساعد الفريق بالصعود إلى الدوري الممتاز، من خلال مشاركته في 47 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.

ويتولى تدريب العربي الإيسلندي هيمير هالغريمسون الذي قاد منتخب بلاده الى نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخها.

