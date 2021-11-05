وأعلن نادي السد القطري في وقت سابق اليوم عن موافقته على انتقال تشافي لتدريب الفريق الكاتالوني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده.

ونشر السد نبأ الموافقة على مغادرة مدربه الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تصريح للمدير التنفيذي للنادي تركي العلي.

وقال تركي العلي: "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده واتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً. تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضاف : "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمرّ بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقرّرنا عدم الوقوف في طريقه".

وتابع: "سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة".

وكانت مصادرنا قد أكدت أمس الخميس أن الاتفاق والإعلان الرسمي عن انتقال تشافي لتدريب الفريق الكاتالوني سيتم اليوم (الجمعة) وأن المفاوضات بين السد القطري وبرشلونة الإسباني تسير بشكل إيجابي.

