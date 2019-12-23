وافتتح التونسي يوسف المساكني التسجيل عند الدقيقة التاسعة والعشرين، وأضاف " إسماعيل محمد " الهدف الثاني في الوقت المبدد من الشوط الأول، واختتم "المعز علي" ثلاثية فريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة السادسة والثمانين.

وفاز السد على مستضيفه الغرافة بخمسة أهداف لواحد.

ووضع الجزائري بغداد بونجاح فريقه بالمقدمة عند الدقيقة الثانية، ثم أضاف أكرم عفيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشرة، ومن ركلةِ جزاء أخرى عمق حسن الهيدوس النتيجة إلى ثلاثية عند الدقيقة الحادية والثلاثين.

وعاد أكرم عفيف موقعاً ثنائيته والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الثانية والخمسين، واختتم " أكرم عفيف خماسية فريقه بتسجيله الهاتريك عند الدقيقة الثانية والسبعين.

وقلّص الجزائري سفيان هني الفارق بهدف للغرافة (74).