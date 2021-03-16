الوكرة يهزم الغرافة من قبل beIN SPORTS March 16, 2021 17:28 0:25 دقيقة فاز الوكرة على ضيفه الغرافة بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم قطر. وسجّل الجزائري محمد بن يطو (46) وعبد الرحمن مصطفى (62) هدفي اللقاء. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الغرافة الوكرة -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ريال مدريد 1-0 أتالانتا - التغطية الخاصة 0:51 دقيقة الترجي يهزم مضيفه الزمالك ويصعد إلى ربع النهائي 0:29 دقيقة صنداونز يهزم مازيمبي ويصعد إلى ربع النهائي 0:27 دقيقة الوداد يتعادل مع حوريا ويعبر إلى ربع النهائي 0:27 دقيقة نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة ميامي 1:08 دقيقة موتسيبي: "يجب أن يتوج منتخب إفريقي بلقب المونديال" 0:25 دقيقة الوكرة يهزم الغرافة 0:35 دقيقة مواجهة الهلال وشباب بلوزداد تنتهي على وقع التعادل 0:46 دقيقة الأهلي ينتفض أمام فيتا كلوب 0:22 دقيقة إنتر يعلن إصابة دامبروزيو بفيروس كورونا