وافتتح الجزائري محمد بن يطو رباعية الوكرة بعد مرور خمس دقائق على الانطلاقة، وعند الدقيقة التاسعة عشر عزز علي محمد تقدم النواخذة بالهدف الثاني عن طريق الخطأ، ليختتم الأنغولي جاسينتو دالا أهداف الشوط الأول بتوقيعه على الثالث في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الثامنة والخمسين، وبهذا الفوز رفع الوكرة رصيده للنقطة السابعة في المركز الأول.

وكان نادي قطر قد حقق انتصاره الأول هذا الموسم بتغلبه على مستضيفه السيلية بهدفين لواحد في افتتاح منافسات الجولة الثالثة، باستاد خليفة الدولي.

أنتوني أوكبْوتو منح الضيوف هدف التقدم عند الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين، رفع سيباستيان سوريا النتيجة إلى هدفين من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح.

ثم قلص محمد مدثر الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الثامنة والستين، دون أن يجنب فريقـَهُ الخسارة.

ليضمن نادي قطر فوزَه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تعادل وخسارة.. فيما تكبد السيلية خسارته الثانية.

